Alman siyasetçiden Erdoğan çıkışı: Berlin ziyareti iptal edilsin

Yayınlanma: 31.10.2023 - 16:07

Güncelleme: 31.10.2023 - 16:07

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birliği ve Hristiyan Sosyal Birliği (CDU/CSU) partilerinin Gençlik Birliği Başkanı Johannes Winkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas hakkındaki açıklamalarını hedef aldı.

Muhalif siyasetçi Johannes Winkel, Erdoğan'ın "Hamas teröristlerini övdüğünü" belirterek, Erdoğan'ın Kasım ayında gerçekleştireceği iddia edilen Almanya ziyaretinin iptal edilmesi çağrısında bulundu.

Winkel, "Erdoğan her şeyden önce bir İslamcıydı ve öyle de kalacak. Almanya da dahil olmak üzere yıllardır İsrail'e karşı nefreti körüklüyor. Eğer Almanya'nın kendine saygısı kaldıysa, şimdi Erdoğan'ın ziyaretini iptal etme zamanıdır" dedi.

Winkel, aksi takdirde hükümet "övülen ulusal çıkarların" anlamsız sözlere dönüşeceğini savundu.

Bild, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, Mayıs 2023'te cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasının ardından Erdoğan'ı Almanya'yı ziyaret etmeye davet ettiğini yazdı. Alman basını, ziyaretin Kasım ayı ortasında planlandığını öne sürdü.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Erdoğan, Gazze'de yönetimi elinde bulunduran Hamas'ın "terör örgütü değil mücahitler grubu" olduğunu dile getirdi.

Erdoğan, "Hamas bir terör örgütü değil topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur" dedi.