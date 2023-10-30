Yayınlanma: 30.10.2023 - 15:21

Güncelleme: 30.10.2023 - 15:21

Rus Devlet Duması üyesi Mihail Şeremet, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un sözlerine tepki gösterdi.

Şeremet, “Alman yetkililerin, saldırgan politikalarıyla Avrupa ülkelerine savaşı davet ettiklerini” savundu.

Şeremet, “Alman ordusu ve yönetimi ikiyüzlü olmamalı, çünkü uzun bir süredir, Ukrayna'ya silah tedarik etmek de dahil olmak üzere, ulusal çıkarlarının zararına, ABD'ye hizmet ederek, Avrupa'da barış, huzur ve refahı yok etmek için mümkün olan her şeyi yapıyorlar, böylece Avrupa ülkelerinde savaş ve istikrarsızlığa davetiye çıkarıyorlar” dedi.

Alman halkının, Almanya'da “saldırgan politikalar ve diğer ülkelerle askeri diyalog yöntemleri savunan bir savaş partisini” değil, mantıklı ve Alman yanlısı politikacıları iktidarda görmeyi hak ettiklerini dile getiren Şeremet, şunları kaydetti:

“Sadece Rusya ile dostane ve iyi komşuluk ilişkileri Avrupa'nın barış ve refahının teminatı olabilir. Bu nedenle, Avrupalı siyasetçilerin akıllarını başlarına almalarının, ayılmalarının ve jeopolitik hırslarına hizmet etmek için kendilerini savaşın değirmen taşlarına atmaya hazır olan Amerikalı patronlarına hizmet etmeyi bırakmalarının tam zamanıdır.”

NE OLMUŞTU?

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ülkesinin, “Avrupa'da olası bir savaşa hazırlıklı olması” gerektiğini söyledi.

Pistorius, “Avrupa'da bir savaş tehdidi olabileceği fikrine alışmamız gerekiyor. Savaşa hazırlıklı olmalıyız. Almanya kendini savunabilmelidir” dedi.