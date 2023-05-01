Alman Türkiye uzmanı Soifert: Kemal Kılıçdaroğlu, akıllı bir kampanya yürütüyor

Yayınlanma: 01.05.2023 - 10:52

Güncelleme: 01.05.2023 - 10:52

Alman Uluslararası ve Güvenlik İşleri Enstitüsü (SWP) Türkiye uzmanı ve AB Dış İlişkiler Araştırma Grubu üyesi Günther Soifert, Yunanistan merkezli Ta Nea'ya Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Günther Soifert, Millet İttifakı'na işaret ederek, "Bu kadar farklı siyasi partilerden oluşan muhalefetin bir araya gelerek ortak bir aday açıklamayı başarması Türk siyaset sahnesinde olağanüstü bir gelişme" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na dikkat çeken Soifert, "Muhalefeti kışkırtmaktan ve muhalefet ittifakının milliyetçi partilerinden, Kürt yanlısı partiyi ittifaklarını desteklememeye zorlayacak sert eleştirilerden kaçınmayı başaran gerçek bir siyasetçi haline gelmesi de dikkat çekicidir" diye konuştu.

"İNANILMAZ BİR GELİŞME"

Soifert, "Kürtler, cumhurbaşkanlığı seçimleri için bir aday açıklamadılar ve bu da seçmenlerinden Kılıçdaroğlu'na oy vermelerini isteyecekleri anlamına geliyor. Yıllardır farklı siyasi gruplar arasında hiçbir işbirliği olmadığı düşünüldüğünde, bu Türk siyasetinde inanılmaz bir gelişme" diye ekledi.

Erdoğan'ın, "Kürt vatandaşların oylarını kazanmak için bir strateji ortaya koymadığını" savunan Soifert, "Kürtlerin desteği Kılıçdaroğlu'nun zaferini garantilemeye yeter mi bilmiyoruz ama gerekli. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasındaki küçük fark nedeniyle bu çok önemli. Elbette Erdoğan henüz Kürt oylarını kazanmak için bir strateji ortaya koymadı, bunu PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüşerek yapabilir" dedi.

"KILIÇDAROĞLU, AKILLI BİR KAMPANYA YÜRÜTÜYOR"

"Kılıçdaroğlu Erdoğan'a karşı liderliğini güçlendirebilir mi?" sorusuna Soifert, "Aradaki farkın artacağını sanmıyorum. İlave Kürt oyları ile olduğu gibi kalacaktır. Akıllı bir kampanya yürütüyor, tonu ve gündemi o belirliyor. Elindeki liderliği ve Kürtlerin desteğini koruyabilirse kazanma şansı var. AKP'nin sadık seçmenleri niyetlerini değiştirmedi ve depremden etkilenen bölgelerde bile önemli bir değişim olmadı. Erdoğan'ın anketlerdeki oyu, sadık seçmenlerinden geliyor" diye konuştu.

Soifert, son dönemdeki Türk-Yunan ilişkilerine dikkat çekerek, "Yunanistan ile iklimin değişmesi, Erdoğan'ın Yunanistan ile gerilimi tırmandırma ve milliyetçi seçmenleri kendi tarafına çekme imkanını ortadan kaldırdı ki, bu da muhalefet için olumlu bir gelişme" ifadelerini kullandı.