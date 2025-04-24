Alman uzmanlardan İstanbul uyarısı: Asla rahatlama beklenmemeli

Yayınlanma: 24.04.2025 - 11:10

Güncelleme: 24.04.2025 - 11:10

Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, Almanya'da da geniş yankı uyandırdı.

Almanya’nın Kiel kentinde bulunan GEOMAR Helmholtz Okyanus Araştırmaları Merkezi, İstanbul’un Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF) nedeniyle yüksek risk altında olduğunu belirtti.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Arap levhası, Anadolu’yu kuzeye doğru iterek Avrasya levhasına doğru sıkıştırıyor. Bu baskı sonucu Anadolu, batıya doğru kayarak Avrasya levhası boyunca hareket ediyor.”

Bilim insanları, bu hareketin oluşturduğu fay hattının yaklaşık 900 kilometre uzunluğunda olduğunu ve Doğu Anadolu’dan Ege Denizi’ne kadar uzandığını kaydetti.

Fotoğraf: Marmara Denizi Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin sarsıntı haritası. Renk kodlaması sarsıntıların şiddetini ve potansiyel hasarı göstermektedir.

“SON 25 YILIN EN ŞİDDETLİ DEPREMİ”

Almanya'nın Potsdam kentindeki Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi (GFZ), depreme ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Bilim insanları, bunun bölgede son 25 yılın en şiddetli depremi olduğunu belirtti.

GFZ'den Marco Bohnhoff tarafından yapılan açıklamada, mevcut duruma ilişkin iki olası senaryodan söz edildi:

Bölgedeki gerilim bu depremle birlikte kısmen azalmış olabilir ve sismik aktivite zamanla zayıflayabilir.

Diğer olasılık, bu depremin bölgedeki gerilim dağılımını değiştirerek daha büyük bir depremin olasılığını artırmış olması.

Her iki senaryonun da dikkatle izlenmesi gerektiğini vurgulayan Bohnhoff, “Bu fay hattında, büyüklüğü 7.4’e kadar ulaşabilecek bir depremin enerjisi birikmiş durumda” dedi.

Bohnhoff’a göre, böyle bir deprem logaritmik büyüklük ölçeği dikkate alındığında, şu ana kadar yaşanan depremlerden yaklaşık 60 kat daha güçlü olacak.

Fotoğraf: (Senaryo) Kuzey Anadolu Fayı'nın Marmara segmenti boyunca 7.3 büyüklüğünde bir depremin sarsıntı haritası. Renk kodlaması sarsıntıların şiddetini ve potansiyel hasarı göstermektedir.

“GÜÇLÜ BİR DEPREM BEKLİYORUZ”

Alman deprem bilimci Oliver Heidbach ise bölgede “güçlü bir deprem” beklediklerini ifade etti.

Heidbach, “İstanbul için asla tam anlamıyla bir rahatlama söz konusu olamaz. Bu bölgede güçlü bir deprem bekliyoruz ve bu deprem zaten uzun süredir gecikmiş durumda” dedi.

Heidbach, tarihsel verilere dayanarak, 1509 ve 1756 yıllarında yaşanan büyük depremlerin ardından yaklaşık her 250 yılda bir büyük bir deprem beklendiğini belirtti.

Heidbach ayrıca, bu döngü göz önüne alındığında, yeni bir büyük depremin artık zamanının geldiğini savundu.