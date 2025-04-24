Sarıyer'de veteriner depreme ameliyatta yakalandı!
Bir kediyi ameliyat ettiği sırada depreme yakalanan veteriner, kediyle beraber binadan dışarı çıkarak ameliyata bir otomobilin bagajında devam etti.
İstanbul'da Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depreme bir veteriner ameliyat sırasında yakalandı.
Kağıthane Merkez Mahallesi'nde bir kediyi ameliyat ettiği sırada depreme yakalanan veteriner, kediyle beraber binadan dışarı çıktı.
Ameliyata bir otomobilin bagajında devam etti. Kedinin sahibi ameliyat sonrasında yaptığı açıklamada kedisinin bir daha ameliyat olmak zorunda kalacağını belirtti.
Etiketler: #veteriner #Kedi #deprem #ameliyat
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