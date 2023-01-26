Alman vatandaşı, Rus casusu olduğu iddiasıyla gözaltına alındı
Almanya’da 21 Aralık 2022’de Rus casusu olduğu şüphesiyle gözaltına alınan Carsten L. ile birlikte çatışığı ifade edilen Arthur E. gözaltına alındı. Arthur E. vatana ihanetten yargılanacak.
Alman Federal Cumhuriyet Savcılığı’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Rus casusu olduğu şüphesiyle gözaltına alınan Carsten L. ile birlikte çalıştığı ifade edilen Arthur E. adlı Alman vatandaşının ABD'den Berlin'e döndükten sonra gözaltına alındığı duyuruldu. Ayrıca, Arthur E.’nin BND çalışanı olmadığı bilgisi de paylaşıldı.
21 Aralık 2022'de Almanya Federal Haber Alma Servisi (BND) çalışanı Carsten L. Rus casusu olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.
BND VE FBI’DAN ORTAK OPERASYON
Başsavcılığın açıklamasında BND ve ABD’nin istihbarat birimi FBI’nın soruşturmalar kapsamında birlikte çalıştığı ifade edildi. Öte yandan Alman Başsavcılığı, iki isim hakkında da Rus istihbaratına bilgi sızdırdığı konusunda ‘güçlü şüphelerin’ olduğunu duyurdu.
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