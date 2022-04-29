Almanların ruble ile gaz alımına 'Putin, Almanya'yı dize getirdi' yorumu
Almanya'nın en büyük enerji şirketlerinden UNIPER'in "Rus gazını Ruble ile satın almaya hazırız" açıklaması, "Putin Almanya'yı dize getirdi" yorumlarına neden oldu.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve AB ülkelerinin Rusya'ya karşı aldığı yaptırım kararlarına cevap niteliğinde bir karar almıştı. Bu karar uyarınca, "dost olmayan ülkelere" gaz satışında Rus Rublesi kullanılacağı açıklanmıştı.
Financial Times gazetesinin haberine göre; Almanya'nın en büyük enerji şirketlerinden UNIPER, "Rus gazını Ruble ile satın almaya hazırız" açıklamasında bulundu.
ÇİFT KANALLI ÖDEME
Bavyera Ekonomi Bakanı Hubert Aiwanger'in Alman hükümetine, kıştan önce doğal gaz kapasitesinin acil bir şekilde artırılması yönündeki uyarısının ardından şirketin aldığı karar sosyal medyada, "Putin, Almanya'yı dize getirdi" yorumlarına neden oldu.
Financial Times, Alman şirketin ödemeyi, çift kanallı olarak yapacağını bildirdi. Buna göre ilk adımda UNIPER, Rus enerji şirketi Gazprom'un İsviçre'deki bankası Gazprombank'a ödeme yapacak. İkinci adımda ise yapılan ödeme Rusya'daki başka bir banka üzerinden rubleye çevrilecek.
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