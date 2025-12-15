Son Dakika... Manifest’e hapis cezası: Hükmün açıklanması geri bırakıldı!

Manifest üyeleri ve grubun bir dansçısı hakkında, 6 Eylül'de KüçükÇiftlik Park'ta gerçekleştirdiği konserde sahnedeki dans ve gösteriler nedeniyle "hayasızca hareketlerde bulunma” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı ve hazırlanan iddianame ile 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Başlatılan soruşturmada ifade veren Manifest grubu üyeleri, yurtdışına çıkış yasağı ve imza şartıyla 9 Eylül’de serbest bırakıldı. Kasım ayında ise imza şartını kaldıran İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, yurtdışı çıkış yasağının devam etmesine karar verdi.

Mahkeme, hakim karşısına çıkmadan yargılanan 7 isim hakkında kararını açıkladı. AYDEED olarak bilinen Ayça Dalaklı’ya ve grup üyeleri; Esin Bahat, Hilal Yelekli, Lidya Pınar, Sueda Uluca, Zeynep Sude Oktay ile Mina Solak hakkında ayrı ayrı 3 ay 22 gün hapis cezası verildi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı. Ayrıca yurtdışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol kararı da kaldırıldı.

KARAR GEREKÇESİNDE DİKKAT ÇEKEN İFADELER

Kararın gerekçesinde, “Sanıkların her birinin katıldığı dans figürleriyle, şarkı söylerken iki şarkıcının birbirlerine temas edecek ve kucaklar şekilde cinsel ilişkiyi çağrıştıracak hareketler yapmak ve bu hareketleri tekrarlamak, dans performansı sırasında sahneye arkasını dönüp eğilip eli ile kıyafetin üzerinden de olsa cinsel bölgesini gösterecek şekilde hareket yapmak, iki şarkıcının diğerinin cinsel bölgesine dokunma hareketini anımsatacak şekilde el hareketlerinin yapılması suretiyle yapmış oldukları hareketlerle eylemlerinin TCK'nın 225/1 maddesinde düzenlenen Teşhircilik yapmak suretiyle Hayasızca Hareketler suçunu oluşturduğu anlaşılmakla sanıkların ayrı ayrı cezalandırılmasına karar verilmiştir” denildi.