Almanya açıkladı: Gazprom Germania'nın yönetimine el konulacak
Almanya Enerji Bakanı Robert Habeck, Gazprom Germania'nın yönetimine el konulacağını duyurdu.
Rusya ve AB arasında yaptırım savaşları sürüyor. Bugün Rusya'dan yeni bir misilleme gelirken, Almanya'dan yeni bir açıklama geldi.
YÖNETİMİNE EL KOYULACAK"
Almanya Enerji Bakanı Habeck, "Almanya devlet enerji kurumu Gazprom Germania'nın yönetimine el koyacak" dedi.
Habeck, bu hamlenin enerji kaynaklarını güvenceye almak için atılan geçici bir adım olduğunu söyledi.
İlgili Haberler
- Almanya Ekonomi Bakanı: 'Rus enerjisinden bağımsız hale gelmeye çalışıyoruz'
- Almanya'da yok artık dedirten maç! 12 kişi ile mücadele ettiler...
- Rus enerji şirketi Gazprom Almanya'daki şirketinin varlığını sonlandırdı
Video Haberler
- 'Cumhurbaşkanı diyorsa haram değil'
- Avcılar'da ‘E-5 kovboyu' trafiği birbirine kattı
- Haydarpaşa'da gemi karaya oturdu
- 'Ya dileneceğim ya hırsızlık yapacağım'
- Zehirli denizanaları dokunanı yakıyor
- Tüneli kapatarak yüksek sesli müzik dinleyenlere ceza
- Yemek yerken cebinden '5 bin 500 doları' çalındı
- Eriyen kar suları şelale oluşturdu
- Öldüresiye şiddet sonrası polis harekete geçti
- Doğalgaz patlaması güvenlik kamerasında
En Çok Okunan Haberler
- Pedallar Aydın İleri için çevrildi
- AKP'li vekilden enflasyon açıklaması
- Operasyonlar bir hafta sürdü: Tam 272 gözaltı
- 64. Grammy Ödülleri'ne damga vuran isimler
- Koca mahalle günlerdir karanlıkta
- Bakanlıktan Ekrem İmamoğlu'na yanıt
- 'O bir savaş suçlusu'
- Dev otomobil firması 'üretimi' durdurdu
- Almanya açıkladı: El koyulacak
- Ulaşıma zam! Yarından itibaren geçerli