Almanya açıkladı: Gazprom Germania'nın yönetimine el konulacak

04 Nisan 2022 Pazartesi, 18:21

Rusya ve AB arasında yaptırım savaşları sürüyor. Bugün Rusya'dan yeni bir misilleme gelirken, Almanya'dan yeni bir açıklama geldi.

YÖNETİMİNE EL KOYULACAK"

Almanya Enerji Bakanı Habeck, "Almanya devlet enerji kurumu Gazprom Germania'nın yönetimine el koyacak" dedi.

Habeck, bu hamlenin enerji kaynaklarını güvenceye almak için atılan geçici bir adım olduğunu söyledi.



