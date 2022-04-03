Almanya'da yok artık dedirten maç! 12 kişi ile mücadele ettiler...
Almanya Bundesliga'da Bayern Münih'in Freiburg'u 4-1 yendiği maçta futbol tarihine geçecek bir olay yaşancı. Bavyera temsilcisi 20 saniye boyunca sahada 12 kişi oynadı.
Bundesliga'nın 28. haftasında rakibi Freiburg'u 4-1 yenen Bayern Münih, ikinci sıradaki Borussia Dortmund'un kaybetmesiyle puan farkını 9'a çıkardı. Bayern Münih'in gollerini Goretzka, Gnabry, Coman ve Sabitzer attı. Bavyera ekibi puanını 66 yaptı ve bitime 6 hafta kala şampiyonluğa biraz daha yaklaştı.
Karşılaşmada futbol tarihine geçecek bir olay yaşandı. Konuk ekipte 12 futbolcunun 20 saniye boyunca sahada mücadele etti.
Dakika 86'ya geldiğinde değişiklik tabelasında Kingsley Coman'ın numarası yandı, Fransız oyuncunun yerine ise Sabitzer girdi ancak Coman oyundan çıkmadı. 20 saniye boyunca Bayern Münih 12 kişiyle oynarken Coman da futbol aksiyonlarına dahil oldu ancak konuk ekip 12 kişi oynadığı sürede gol atamadı. 20 saniye boyunca Bayern Münih'in 12 oynadığını fark edemeyen hakem durum anlaşılınca Coman'ın çıkmasını istedi ve oyun hakem atışıyla yeniden başladı.
Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Freiburg 45 puanla 5. sırada kaldı. Siyah-beyazlılar Bayern Münih maçındaki hatayla ilgili herhangi bir açıklama ya da Almanya Futbol Federasyonu'na başvuru yapmadı.
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