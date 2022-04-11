Almanya Aile Bakanı, gelen yoğun eleştiriler üzerine istifa etti
Almanya Aile Bakanı Anne Spiegel, geçtiğimiz sene Almanya'da meydana gelen sel felaketi sırasında tatile gittiğinin ortaya çıkması üzerine, yapılan siyasi baskılar sonrası görevinden istifa etti.
Anne Spiegel'in Bakanlık çalışanlarına yolladığı e-postada "Bunu, büyük siyasi zorluklarla karşı karşıya olan makama zarar gelmesini önlemek için yapıyorum." ifadesini kullandığı öğrenildi.
Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Omid Nouripour, istifaya ilişkin yaptığı açıklamada, Spiegel'in doğru bir adım attığını söyledi.
Nouripur, Anne Spiegel'in siyasi arenada var olmayan bir şeffaflık ve açıklıkla hatalarını kabul ettiğini ve bu nedenle saygıyı hak ettiği vurgulayarak "İstifa kararı doğru bir adımdı. Spiegel'den boşalan koltuk için derhal bir teklif sunacağız." dedi.
2021 yazında, Rheinland-Pfalz Eyalet Çevre Bakanı olan Spiegel, 134 kişinin öldüğü sel felaketi sırasında ailesi ile birlikte dört haftalık Fransa tatiline çıktığının ortaya çıkması üzerine kamuoyundan yoğun eleştiri almıştı. Spiegel eleştiriler üzerine özür dilemiş ancak istifa etmemişti.
Hükümet Sözcü Yardımcısı Christiane Hoffman da yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan Olaf Scholz'ün Aile Bakanı Anne Spiegel'in görevinden ayrılma kararını büyük saygıyla karşıladığını bildirdi.
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