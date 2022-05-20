Almanya Başbakanı: Batı Balkanların Avrupa Birliği'ne girmesi önceliğimiz

20 Mayıs 2022 Cuma, 12:04

Almanya Başbakanı Olaf Scholz yaptığı açıklamada, Almanya'nın Batı Balkanların AB entegrasyonunun tamamlanmasının ve birliğe katılmalarının Alman hükümeti için öncelikli hedef olduğunu dile getirdi.

Scholz, Hollandalı mevkidaşı Mark Rutte ile birlikte Lahey'de düzenlediği basın toplantısında, "Batı Balkanların AB'ye entegre olması Avrupa Birliği'nin kendi çıkarınadır" dedi. Almanya Başbakanı, açıklamasının devamında, "Bu yüzden bu durum, Alman hükümetinin siyasi gündeminin en üstünde yer alıyor. Batı Balkanların entegrasyonunun ve üyeliğinin Avrupa Birliği'nin güvenilirliği için önemlidir" dedi.

Alman Hükümeti, Ukrayna'daki Rus işgali başladığından beri, Batı Balkanların AB'ye entegrasyonunu hızlandırma çabalarını yoğunlaştırmıştı. Scholz da, öncesinde yaptığı konuşmalarında Balkanların Rusya ile jeopolitik çekişmedeki önemine değinmişti.