Almanya Başbakanı Olaf Scholz vergi kaçakçılığı iddialarını reddetti
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hamburg belediye başkanıyken bir bankanın vergi kaçakçılığı yapmasına yardım ettiği iddialarını yalanladı.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hamburg belediye başkanlığı görevini yürütürken, Warburg Bankası tarafından yapılan ve "cum ex" olarak bilinen vergi kaçakçılığına yardım ettiği iddialarını reddetti.
Hamburg Eyalet Meclis Komitesi tarafından dinlenen Scholz, "Warburg Bankası'nın vergi prosedürleri üzerinde hiçbir etkim yoktu. Herhangi bir güvence verdiğime dair en ufak bir belirti de yok" dedi. Scholz ayrıca belediye başkanıyken, Warburg yetkilileri ile 3 toplantı yaptığını fakat görüşmelerin içeriklerini hatırlayamadığını söyledi.
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