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Almanya Başbakanı Scholz: 'Putin ile tekrar görüşmeyi planlıyorum'

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna’daki savaşa yönelik Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile "zamanı gelince" yeniden görüşmeyi planladığını açıkladı.

İHA
Yayınlanma: 26.05.2023 - 13:10
Almanya Başbakanı Scholz: 'Putin ile tekrar görüşmeyi planlıyorum'
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Alman medyasına röportaj verdi. Başbakan Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile zamanı geldiğinde görüşmeyi planladığını söyledi. Son telefon görüşmelerinin üzerinden uzun zaman geçtiğini belirten Scholz, “Zamanı geldiğinde Putin ile tekrar konuşmayı planlıyorum” ifadelerini kullandı.

Rusya'da iktidar değişikliği olması durumunda izleyeceği yol sorulan Scholz, "Bu tür spekülatif şeyler umurumda değil. Eninde sonunda Moskova ve Kiev'deki yetkililer bir anlaşma yapmak zorunda kalacak" dedi.

Scholz, amacının Ukrayna'yı aktif olarak desteklerken diğer taraftan NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışma çıkmasını önlemek olduğunu vurgulayarak, “Asla tek başımıza hareket etmemeliyiz, dostlarımız ve müttefiklerimizle yakın koordinasyon içinde hareket etmeliyiz” şeklinde konuştu.

Savaşın müzakere yoluyla sona erme ihtimali sorulan Scholz, Putin'in savaşın "bir tür soğuk barış" yaparak bitirilemeyeceğini anlaması gerektiğini söyledi. Scholz, “Adil bir barıştan bahsediyoruz ve bunun ön koşulu Rus birliklerinin geri çekilmesidir” dedi.

İki lider, en son 2 Aralık’ta telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Bir saat süren görüşmede Scholz, Putin'in Rus askerlerini Ukrayna'dan çekmesini isterken, Putin ise Berlin yönetiminin Ukrayna'daki krize yönelik tutumunu yeniden gözden geçirmesi gerektiğini belirtmişti. İki lider ayrıca 13 Eylül'de de telefon görüşmesi yapmıştı.


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