Almanya Başbakanı Scholz: Ukrayna, barış için koşulları kendisi ortaya koymalı

Yayınlanma: 26.05.2023 - 11:41

Güncelleme: 26.05.2023 - 11:41

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Koelner Stadt-Anzeiger gazetesine Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Olaf Scholz, Ukrayna'da "soğuk barış"a karşı olduğunu ve Ukrayna'nın barış için koşulları kendisinin ortaya koyması gerektiğini söyledi.

Scholz, "Rusya, savaşın bir tür 'soğuk barış' yapılarak sona erdirilemeyeceğini anlamalıdır. Örneğin mevcut cephe hattını Rusya ile Ukrayna arasında yeni bir 'sınır' haline getirerek..." dedi.

Bunun, Rusya'nın toprak kazanımlarını "meşrulaştıracağını" belirten Scholz, "Aksine, adil bir barış söz konusu ve bunun ön koşulu da Rus birliklerinin geri çekilmesi" ifadelerini kullandı.

Scholz, bunun Kırım için de geçerli olup olmadığı sorusuna yanıt vermeyi redderek, sadece "Askerlerin geri çekilmesi" ifadesini yineledi.

Scholz ayrıca, "Ortaya koymak istediği koşulları biz değil Ukrayna formüle etmeli" diye konuştu.

Daha önce Almanya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya 20 Marder piyade savaş aracı, 30 Leopard 1A5 tankı, 200 keşif uçağı, lojistik araçlar, dört IRIS-T SLM uçaksavar sistemi ve mühimmat içeren 2,7 milyar avro değerindeki son askeri yardım paketini açıkladı.

Listede ayrıca 18 kundağı motorlu obüs ve 100 zırhlı savaş aracı da yer alıyor.