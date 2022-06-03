Almanya Başbakanı Scholz, Rus gazından bağımsızlık sözü verdi
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 16 eyaletin başbakanıyla yaptığı Başbakanlar Zirvesi’nin ardında yaptığı açıklamada, Rus gazına olan bağımlılığı sona erdirme sözü verdi.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 16 eyaletin başbakanıyla Başbakanlar Zirvesi düzenledi. Zirvenin ardından açıklama yapan Scholz, Almanya’nın Rus gazına olan bağımlılığı sona erdirme sözü vererek, aynı zamanda diğer ülkelere olan genel bağımlılığı da azaltmanın önemli olduğunu belirtti.
Yenilenebilir enerjinin hızla yaygınlaştırılması gerektiğini ifade eden Scholz, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırmasının ardından baş gösteren enerji krizin aşmak için dünyanın her yerinden hızla gaz ve petrol ithal etmek için çalıştıklarının açıkladı.
Başbakan Scholz, yeni enerji yolları ve yapılacak rafineler konusunda görüşmelerin devam ettiğini ifade ederek, ülkenin içinde bulunduğu zorlukları aşabilmek için sendikalar ve işveren dernekleri ile ortak bir eylem çağrısında bulundu.
Fiyat artışlarının engellenemez olduğunu ve özellikle düşük gelirli ve emeklilerin bundan daha çok etkilendiğini dile getiren Scholz, bu konuda Özel destek paketleri hazırladıklarını belirtti.
Başbakan Scholz, korona virüs salgınına karşı kış ayları için hazırlıklı olunması çağrısında bulunarak "Her türlü senaryoya hazır olmalıyız" dedi.
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