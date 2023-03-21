Almanya Başbakanı Scholz: Ukrayna'daki savaş uzun sürebilir

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 10:08

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 10:08

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bir buçuk saat sürdüğü belirten görüşmede Rusya-Ukrayna savaşının ve iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı kaydedildi.

Scholz, "Bunlar uzun konuşmalar, bazen bir saat, bazen bir buçuk saat. Bazen Almanca, bazen de çeviri ile. Putin her zaman çok kibar davranıyor" dedi.

Scholz'a göre, Ukrayna'da "çözümün uzun zaman alabileceğini ve savaş sona erdiğinde bile her şeyin hemen normale dönmeyeceği gerçeğine hazırlıklı olunması" gerektiğini belirterek, "Ancak bu çatışmayı sona erdirmek için çabalarımızı da durdurmamalıyız" ifadelerini kullandı.

Ukrayna-Rusya savaşının uzun sürebileceğine dikkat çeken Scholz, "Uzun sürebileceği gerçeğine hazırlıklı olmalıyız. Ukrayna kendi bütünlüğünü ve bağımsızlığını savunabilmelidir" dedi.