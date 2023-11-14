İşçiler sokaklara döküldü: Dünyaca ünlü markalar tehlikede

Yayınlanma: 14.11.2023 - 17:04

Güncelleme: 14.11.2023 - 17:04

Dünyanın önde gelen kıyafet markaları, Bangladeş'teki işçi protestoları sebebiyle tehdit altında. Bangladeş'teki ürettikleri kıyafetler ile dünyayı giydiren işçiler, düiük ücretler sebebiyle sokaklara döküldü.

Aylık ücretleri 95 dolardan 113 dolara yükseltilen işçiler, yapılan zam sebebiyle öfkelendi ve aylık 208 dolar talep etti. Ücret zammının enflasyona uyumlu olmasını isteyen işçiler, 113 dolarlık zamlı maaşın 1 Aralık'tan itibaren geçerli olacağını duyurulmasının ardından isyan etti.

H&M, Zara, Levi’s, Gap, Puma gibi markaları üreten Bangladeşli işçilerin iki haftadır süren eylemine polis müdahele etti, üç işçi hayatını kaybetti. Sendikalar, polisin göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullandığını belirtti.

Geçinebilmek için ayda 208 dolar ücret talep eden işçilerin protestoları, birçok fabrikanın kapanmasına neden oldu. Aralarında H&M, Levi's, Gap, Puma ve Abercrombie & Fitch'in de bulunduğu 18 marka, Bangladeş Başbakanı'na bir mektup göndererek barışçıl müzakereler yapılması çağrısında bulundu.

Çin'den sonra dünyanın ikinci büyük hazır giyim üretim merkezi durma noktasına gelirken ABD'deki markaları temsil eden ABD Giyim ve Ayakkabı Birliği (AAFP), asgari ücret incelemesinin zamanından evvel yapılmasını önerdi.

Mektupta, işçilerin ihtiyaçlarını karşılamak için yeni asgari ücret çağrısı yapan markalar, Bangladeşte fabrikası olmadığı için malzeme, tesis ve işçilik gibi tüm ön maliyetleri ödeyen fabrika sahipleriyle sözleşme yapıyorlar.