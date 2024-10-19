Almanya Başbakanı Scholz'den 'Türkçe' paylaşım: 'Her konuda aynı görüşte olmasak da...'
Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilen Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Türkiye önemli bir siyasi aktördür. Her konuda aynı görüşte olmasak da uluslararası uyuşmazlıklar hakkında yoğun bir fikir paylaşımında bulunmak önemlidir" dedi.
Almanya Başbakanı Scholz, sosyal medya hesabından Türkçe yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Almanya ve Türkiye arasında sıkı toplumsal bağlar vardır. Türkiye önemli bir siyasi aktördür. Her konuda aynı görüşte olmasak da uluslararası uyuşmazlıklar hakkında yoğun bir fikir paylaşımında bulunmak önemlidir. Çözümler ancak bu şekilde mümkün olur."
Etiketler: #Almanya #almanya başbakanı #scholz
En Çok Okunan Haberler
-
- Ölüm nedeni belli oldu!
- 'Hepsini bir gecede kamulaştıralım'
- Yediğimiz aslında 'köfte' değilmiş!
- Yurtdışına kaçtı iddiası
- 'Yenidoğan' soruşturmasında kilit isim konuştu
- Hastanelere peş peşe ruhsat iptalleri
- 1 suikast, 3 yalan, 1 mit
- 'Epikriz raporları ile oynadım...'
- 'AK Partili bir bakan, Sağlık Bakanı istifa etsin'
- Kasaplar Odası Başkanı'ndan akılalmaz 'kıyas' hesabı