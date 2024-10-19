Almanya Başbakanı Scholz'den 'Türkçe' paylaşım: 'Her konuda aynı görüşte olmasak da...'

Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilen Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Türkiye önemli bir siyasi aktördür. Her konuda aynı görüşte olmasak da uluslararası uyuşmazlıklar hakkında yoğun bir fikir paylaşımında bulunmak önemlidir" dedi.

Almanya Başbakanı Scholz'den 'Türkçe' paylaşım: 'Her konuda aynı görüşte olmasak da...'
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ANKA
Yayınlanma: 19.10.2024 - 21:53

Almanya Başbakanı Scholz, sosyal medya hesabından Türkçe yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Almanya ve Türkiye arasında sıkı toplumsal bağlar vardır. Türkiye önemli bir siyasi aktördür. Her konuda aynı görüşte olmasak da uluslararası uyuşmazlıklar hakkında yoğun bir fikir paylaşımında bulunmak önemlidir. Çözümler ancak bu şekilde mümkün olur."


Etiketler: #Almanya #almanya başbakanı #scholz

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