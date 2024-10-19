Almanya Başbakanı Scholz'den 'Türkçe' paylaşım: 'Her konuda aynı görüşte olmasak da...'

Yayınlanma: 19.10.2024 - 21:53

Güncelleme: 19.10.2024 - 21:53

Almanya Başbakanı Scholz, sosyal medya hesabından Türkçe yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Almanya ve Türkiye arasında sıkı toplumsal bağlar vardır. Türkiye önemli bir siyasi aktördür. Her konuda aynı görüşte olmasak da uluslararası uyuşmazlıklar hakkında yoğun bir fikir paylaşımında bulunmak önemlidir. Çözümler ancak bu şekilde mümkün olur."