Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’u kabul etti
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’u Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde kabul etti.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere İstanbul’a geldi.
Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı olarak yapılıyor.
Erdoğan ve Almanya Başbakanı Scholz görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Etiketler: #Recep Tayyip Erdoğan #Olaf Scholz #Dolmabahçe
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