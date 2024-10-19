Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’u kabul etti

Yayınlanma: 19.10.2024 - 14:49

Güncelleme: 19.10.2024 - 14:49

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere İstanbul’a geldi.

Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi. Görüşme basına kapalı olarak yapılıyor.

Erdoğan ve Almanya Başbakanı Scholz görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.