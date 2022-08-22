Almanya Başbakanı Scholz'e üstsüz protesto
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Berlin'de başbakanlık ofisi önünde gerçekleştireceği konuşmada üstsüz protesto ile karşı karşıya kaldı
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, dün başbakanlık ofisi önünde düzenlenen etkinlikte konuşma yaptı. Scholz, konuşmasına başladığı sıralarda üzerlerinde "Gaz ambargosu, şimdi" yazan üstsüz göstericilerin protestosuyla karşı karşıya kaldı.
Almanya, Rus gazının ülkeye girişinin azalmasıyla bir dizi tasarruf önlemi aldı. Hükümetten bazı isimler, "haftalık duş sayısını azaltma" ya da duşta kalma süresini kısma çağrısı ile akşam saatlerinde devlet binaları ve kamuya açık alanların ışıklandırmaların kapatılması gibi tasarruf önerileri yaptı.
HALK SCHOLZ'Ü İSTEMİYOR
Bild am Sonntag gazetesinin haberine göre, Alman halkının sadece yüzde 25'i Scholz'dan memnun. Yüzde 62'lik bir kısım ise Scholz'ün işini kötü yaptığını düşünüyor.
Almanya'da halk, Olaf Scholz başkanlığındaki koalisyona tepki göstermeye başladı.
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