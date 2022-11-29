Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ateşkesi reddetti: Bu, Rusya'nın işine yarayacak
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Ukrayna'da "şu anda bir ateşkesin mümkün olmayacağını, çünkü bunun Rusya'nın işgal ettiği toprakları elinde tutacağı anlamına geleceğini" söyledi.
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, gündeme ilişkin Deutsche Welle'ye konuştu.
Frank-Walter Steinmeier, Ukrayna'da şu anda bir ateşkes yapılmasının mümkün olmadığını savundu.
Steinmeier, Rusya'nın Ukrayna'da sivillere ve altyapı tesislerine yönelik son saldırılarını kınadı.
Steinmeier, "Şu anda bir ateşkes yapılmasına yönelik tüm öneriler elbette ciddi değil, çünkü bu aşamada yapılacak bir ateşkes zaten yaşanmış olan adaletsizliği meşrulaştıracaktır. Şimdi yapılacak bir ateşkes Rusya'nın işgal ettiği toprakları elinde tutması anlamına gelecektir. Bu da sınırların ihlal edilmesi, uluslararası hukukun çiğnenmesi ve toprak gaspının gerçekleşmesi anlamına geliyor ki tüm bunlara izin verilecek" dedi.
Savaş bölgesindeki insanların durumundan derin endişe duyduğunu belirten Steinmeier, "Ukrayna'da insanların nelerle karşılaşabileceğini gördük: zorluk, karanlık ve soğuk" ifadelerini kullandı.
Steinmeier, "Bence bu, burada gördüğümüz askeri stratejinin bir parçası. Elimizde sadece Ukrayna ordusuna karşı yürütülen acımasız ve saldırgan bir savaş yok. Ancak kritik altyapıya ve tabii ki sivillere yönelik acımasız bir saldırı var, kış yaklaştıkça bu daha da belirginleşiyor" dedi.
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