Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier: 'Türkiye'nin AB yolu Kıbrıs'tan geçiyor'

Yayınlanma: 12.02.2024 - 16:29

Güncelleme: 12.02.2024 - 16:29

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin daha da yakınlaşmasının, "Türkiye'nin Kıbrıs'ın on yıllardır süren bölünmüşlüğünün çözümüne katkıda bulunmasına bağlı olduğunu" söyledi.

Reuters'ta yer alan habere göre, GKRY Cumhurbaşkanı Nikos Christodoulides ile Lefkoşa'da görüşen Steinmeier, "Kıbrıs, AB ile Ankara arasında daha yakın ilişkilerin güçlü bir destekçisidir. (Böyle) yakın ilişkiler, gelişmelerden ve Kıbrıs sorununun çözümünden geçmektedir" dedi.

Adaya resmi bir ziyarette bulunan Steinmeier, Türkiye'nin Kıbrıs konusunda attığı adımların AB ile genel ilişkileri değerlendirilirken dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Steinmeier, "Üye devletler, Türkiye'ye bu mesajı göndermelidir" ifadesinde bulundu.

'TÜRK İŞGALİYLE BÖLÜNEN...'

Haberde ayrıca, "Türkiye onlarca yıldır AB'ye katılmak için resmi bir adaydı, ancak katılım müzakereleri son yıllarda AB'nin Ankara'nın insan hakları ve hukukun üstünlüğüne saygı konusundaki siciline ilişkin endişeleri nedeniyle durdu" değerlendirmesi yer aldı.

Türkiye'nin AB üyeliğinde diğer AB üyelisi ülkeler gibi GKRY'nin de veto hakkına sahip olduğu aktarılan haberde, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na ilişkin Kıbrıs hakkında "1974'te Yunanistan'dan esinlenen kısa süreli bir darbenin yol açtığı Türk işgaliyle bölünen bir Doğu Akdeniz adası" ifadeleri kullanıldı.

KKTC'nin sadece Türkiye tarafından tanındığı belirtilirken GKRY'nin 2004 yılında AB'ye katıldığı vurgulandı.