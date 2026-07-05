Almanya’da AfD alarmı: Gizli bilgilere erişimleri engellenebilir

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, olası AfD’li bakanların gizli bilgilere erişiminin sınırlandırılması gerektiğini söyledi. Pistorius, gerekçe olarak aşırı sağcı Almanya için Alternatif’in (AfD) Rusya’ya yakınlığını gösterdi.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Pistorius, Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, AfD’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığının “göz ardı edilemeyeceğini” belirtti. Pistorius, “Rusya’dan para geldiğine ilişkin şüphe de ortada duruyor” dedi.

Pistorius, bir AfD’li bakana gizli olarak sınıflandırılmış bilgileri iletme konusunda kaygı duyup duymayacağı sorusuna da olumlu yanıt verdi.

“Birçok AfD temsilcisinin kamuoyuna yaptığı açıklamalara bakmanız yeterli” diyen Pistorius, hassas bilgilerin yanlış kişilerin eline geçmemesi gerektiğini vurguladı.

Alman bakan, “Gizli bilgilere kimlerin erişebileceği sorusuyla yoğun biçimde ilgileniyoruz. Bunu zaten şimdi de yapıyoruz. Çünkü söz konusu olan ülkemizin güvenliği” ifadelerini kullandı.

SAKSONYA-ANHALT UYARISI

Pistorius, AfD’nin eylül ayında Saksonya-Anhalt eyaletinde yapılacak seçimlerde ilk kez mutlak çoğunluğu elde etme ihtimaline ilişkin de endişelerini dile getirdi.

“Bir demokrat olarak böyle bir seçim sonucu ihtimali beni son derece kaygılandırıyor” diyen Pistorius, AfD’nin demokrasiye yönelik niyetleri konusunda kuşku bırakmadığını savundu. Bakan, böyle bir sonucun “çok kötü bir işaret” olacağını söyledi.

AfD’yi destekleyen bir askere ne söyleyeceği sorulan Pistorius, “Demokrasimiz adına bunu iyi düşünün derdim. Ancak nihayetinde kime oy vereceğiniz sizin kararınız” yanıtını verdi.

Pistorius’un açıklamaları, AfD’nin Erfurt’ta protestolar eşliğinde düzenlenen parti kongresinin sürdüğü sırada geldi. Kongrede Alice Weidel ve Tino Chrupalla, yeniden AfD eş genel başkanlığına seçildi.

Almanya’da bazı eyaletlerde AfD teşkilatları, Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından “kesinleşmiş aşırı sağcı” yapı olarak sınıflandırılıyor.