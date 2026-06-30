Almanya’da AfD’den Rusya açılımı: Petrol ve gaz boykotu bitmeli

Reuters’a konuşan AfD lideri Alice Weidel, Almanya’nın ekonomik durgunluktan çıkabilmesi için enerji maliyetlerini düşürmesi gerektiğini savundu.

Rusya’dan ucuz enerji alımının Almanya sanayisinin rekabet gücünde belirleyici rol oynadığını belirten Weidel, “Rusya’dan gelen ucuz enerji, ‘Made in Germany’ başarısının sırrıydı. Bunu geri getirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Weidel, Rus enerjisinden vazgeçilmesinin Almanya’yı yıllarca geriye götürdüğünü öne sürerek, yüz binlerce işin kaybedildiğini ve ülkenin daha pahalı enerji satan ABD’ye bağımlı hale geldiğini söyledi.

Weidel, AfD’nin önümüzdeki aylarda Saksonya-Anhalt ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde yapılacak seçimlerde başarı kazanabileceğini belirtti. Bu seçimleri, partisinin federal düzeyde iktidar hedefi için “belirleyici dönüm noktaları” olarak tanımladı.

AfD’nin bu eyaletlerde zafer kazanması halinde, göç politikası ve yerel yönetimlerin mali yükü konusunda Berlin yönetimiyle daha sert bir çatışma içine girebileceği değerlendiriliyor.

Weidel, “Saksonya-Anhalt ve Mecklenburg-Vorpommern belirleyici dönüm noktaları. Saksonya-Anhalt’ı kazanırsak Mecklenburg-Vorpommern’in de bunu izleyeceğini düşünüyorum. AfD’yi ya bir sonraki seçimlerde ya da ondan sonraki seçimlerde başbakanlıkta görebilirim” dedi.

BATI İTTİFAKI İÇİN KIRILGANLIK SİNYALİ

Weidel’in açıklamaları, Almanya’nın Ukrayna’ya verdiği destek ve Batı ittifakının Rusya politikasına ilişkin tartışmaları da yeniden gündeme taşıdı.

Almanya’da mevcut hükümet Ukrayna’ya destek verirken, özellikle ülkenin doğu eyaletlerinde Rusya’ya daha sıcak bakan ve ABD’nin Almanya üzerindeki etkisini eleştiren bir seçmen kitlesi bulunuyor.

Rusya’nın 2022’de Ukrayna’yı işgali öncesinde Almanya, ham petrol ithalatının üçte birinden fazlasını, doğal gaz ihtiyacının ise yarısından fazlasını Rusya’dan karşılıyordu. Nord Stream boru hattının Eylül 2022’de meydana gelen patlamalarla devre dışı kalması da Almanya sanayisi üzerinde ciddi baskı yarattı.

Weidel’in açıklamaları, AfD’li üst düzey siyasetçi Markus Frohnmaier’in Rusya ziyareti sonrasında geldi. Frohnmaier, Rus enerji şirketi Gazprom’un Başkanı Aleksey Miller ile görüşmüş ve Nord Stream hattının yeniden devreye alınması çağrısında bulunmuştu.

Frohnmaier, Almanya’nın Rusya pazarına dönüş fırsatını kaçırmaması gerektiğini savunarak, gaz akışının teknik olarak kısa sürede yeniden başlayabileceğini ileri sürdü.

“RUSYA ROMANTİZE EDİLİYOR” ELEŞTİRİSİ

Başbakan Friedrich Merz’in partisi Hristiyan Demokrat Birlik’ten milletvekili Roderich Kiesewetter ise AfD’nin Rusya yanlısı tutumunun Almanya’daki kamuoyu tartışmasını çarpıttığını söyledi.

Kiesewetter, AfD’nin özellikle doğu eyaletlerinde yapılacak seçimleri hedef alarak Rusya’yı “romantize ettiğini” savundu.

Almanya iç istihbaratının geçen yıl AfD’yi aşırılıkçı olarak sınıflandırmasına ilişkin eleştirilere de yanıt veren Weidel, partisinin aşırı sağcı olduğu yönündeki değerlendirmeleri reddetti.

Weidel, “Bizim kendimizi nasıl gördüğümüz ile siyasi rakiplerimizin bizi nasıl yargıladığı arasında büyük fark var. İnsanlar bizi aşırı sağcı olarak tanımlıyor. Gerçekte biz sıradan insanlar için siyaset yapan bir partiyiz. İktidara gelirsek her şeyi altüst etmeyeceğiz” dedi.