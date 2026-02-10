Almanya'da AfD krizi: Vergi parasıyla aile istihdamı iddiası

Almanya’da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi, kamu kaynaklarıyla aile üyelerinin istihdam edildiğinin ortaya çıkmasının ardından büyüyen bir akraba kayırmacılığı skandalıyla karşı karşıya kaldı.

Son günlerde Alman kamu yayıncısı ZDF başta olmak üzere çeşitli medya kuruluşlarının yayımladığı araştırmalar, partinin özellikle doğudaki Saksonya-Anhalt eyaletinde üst düzey isimlerinin, vergi mükelleflerinin ödediği maaşlarla yakın akrabalarını işe aldığını ortaya koydu.

Skandalın merkezindeki isimlerden biri, Saksonya-Anhalt’ta eylül ayında yapılacak kritik seçimlerde AfD’nin başbakan adayı olan Ulrich Siegmund oldu. Eyalet parlamentosu üyesi olan Siegmund’un babasının, Federal Meclis’te (Bundestag) başka bir AfD milletvekili tarafından istihdam edildiği ve yılda 92 bin avronun üzerinde maaş aldığı belirlendi.

Siegmund, iddiaları reddetmezken, partinin “güvenebileceği insanlarla çalışmasının doğal olduğunu” savundu. Sosyal medya paylaşımlarında ise suçlamaların, AfD’yi yaklaşan seçimler öncesinde yıpratma girişimi olduğunu öne sürdü.

ZDF ve diğer medya kuruluşlarının haberlerine göre, Saksonya-Anhalt AfD teşkilatında en az üç üst düzey ismin daha benzer yöntemlerle akrabalarını kamu fonlarıyla istihdam ettiği tespit edildi.

Buna göre:

Eski bölge genel sekreteri Jan Wenzel Schmidt’in, AfD’nin eyalet parlamento grup başkan yardımcısının eşini ofisinde çalıştırdığı,

Milletvekili Thomas Korell’in, başka bir AfD’li siyasetçinin anne ve babasına aylık 556 avro ödediği,

AfD’li Tobias Rausch’un üç kardeşinin farklı AfD milletvekillerinin yanında çalıştığı ortaya çıktı.

Partili Claudia Weiss’in kızının da AfD’nin Saksonya-Anhalt parlamento grubunda görev yaptığı bildirildi.

“YASALARA AYKIRI DEĞİL”

AfD’nin eş genel başkanı Tino Chrupalla, bir televizyon programında yaptığı açıklamada iddiaların “kötü bir izlenim” yarattığını kabul etti ancak herhangi bir yasa ihlali olmadığını savundu. Chrupalla, diğer partilerde de benzer uygulamaların bulunduğunu öne sürdü.

Almanya’da milletvekillerinin kendi aile üyelerini istihdam etmesi yasak olsa da, başka milletvekillerinin akrabalarını işe almaları mevcut mevzuata göre mümkün.

AfD’nin siyasi rakipleri ise skandalı sert sözlerle eleştirdi. Saksonya-Anhalt CDU Başkanı Sven Schulze, AfD’yi “klan benzeri bir yapı” kurmakla suçladı.

Schulze, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, “AfD’nin devleti bu kadar pervasızca sömürmesi ve vergi mükelleflerinin parasını kendi ailelerine aktarması karşısında nutkum tutuldu” ifadelerini kullandı.

AfD, Almanya’nın eurodan çıkmasını, kitlesel sınır dışıları ve Rusya ile ticaretin yeniden başlatılmasını savunuyor. Parti, geçen yılki federal seçimlerde tarihi bir başarı elde ederek ikinci sıraya yerleşmişti.

Saksonya-Anhalt’ta AfD’nin oy oranı yüzde 40 seviyesinde seyrediyor. Parti, eyalette çoğunluğu elde etmesi halinde ilk kez bir bölgesel hükümeti kontrol edecek ve Federal Konsey’de (Bundesrat) sandalye kazanacak.

Öte yandan geçmişte Rusya ve Çin adına casusluk iddiaları ile Nazi sloganları kullanımı gibi skandalların da AfD’nin oy desteğinde ciddi bir düşüşe yol açmadığı dikkat çekiyor.