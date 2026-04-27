Almanya’da aşırı sağ ilk kez zirvede: AfD tarihi rekor kırdı

Almanya’da aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD), yeni kamuoyu yoklamasında ilk kez yüzde 28’e çıkarak tarihi rekor kırdı.

Başbakan Friedrich Merz liderliğindeki Hristiyan Demokratlar ise yüzde 24’te kaldı.

Pazar günü yayımlanan Bild gazetesi için yapılan Insa araştırmasına göre AfD bugüne kadarki en yüksek oy oranına ulaştı.

Parti, son dönemde federal düzeyde anketlerde düzenli biçimde ilk sırada yer almaya başladı.

Başbakan Merz’in partisi Hristiyan Demokratlar oy kaybederken, koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti’nin oy oranı yüzde 14 olarak ölçüldü.

Ankete göre Yeşiller yüzde 12, Sol Parti yüzde 11 seviyesinde bulunuyor. Liberal FDP ile Sarah Wagenknecht İttifakı ise yüzde 3’te kalarak seçim barajının altında görünüyor.

ARD için yapılan başka bir araştırmada ise 700 bin kişinin katılımıyla dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Buna göre Almanların yüzde 81’i refahın ülkede adil dağılmadığını düşünüyor.

Katılımcıların yarısı, hükümetin sosyal devlet harcamaları, emeklilik sistemi, sağlık hizmetleri ve işsizlik korumasında kesintiye gitmesini yanlış buluyor.

Son anketler, Almanya’da artan yaşam maliyetleri, gelir dağılımı tartışmaları ve sosyal devlet endişelerinin aşırı sağın yükselişini hızlandırdığı yorumlarına neden oldu.