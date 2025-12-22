Almanya’da casusluk dönemi değişiyor: Sabotaj ve siber saldırı yetkisi

Almanya Başbakanlık Dairesi’nin, ülkenin dış istihbarat servisi olan Federal İstihbarat Servisi’ne (BND) yurt dışında sabotaj, siber saldırı ve diğer “ofansif” operasyonlar yürütme yetkisi verilmesini önerdiği bildirildi.

Süddeutsche Zeitung'un aktardığı habere göre, 1956 yılında, savaş sonrası Batı Almanya’da kurulan BND, bugüne kadar büyük ölçüde bilgi toplama ve analizle sınırlı bir görev tanımına sahipti. Ordu gibi kuruluş döneminde yetkileri özellikle kısıtlanmıştı.

Ancak Alman basınının gördüğü yeni yasa taslağına göre, BND’nin yetki alanı radikal biçimde genişletilmek isteniyor.

Taslak, istihbarat servisinin siber saldırılar düzenlemesine, sabotaj eylemleri gerçekleştirmesine ve başka saldırgan operasyonlara katılmasına izin verilmesini öngörüyor.

Söz konusu düzenleme yalnızca yurt dışıyla sınırlı değil. Yasalaşması halinde, BND’nin ülke içindeki gözetim yetkileri de önemli ölçüde artacak.

Taslağa göre:

İstihbarat görevlileri, şüphelilerin evlerine gizlice girerek bilgisayar ve dijital cihazlara casus yazılım yerleştirebilecek,

Yüz tanıma teknolojilerinin kullanımı genişletilecek,

Araçların konum bilgileri ve seyahat güzergâhlarına ilişkin veriler daha kapsamlı biçimde toplanabilecek.

“SİSTEMATİK TEHDİT” ŞARTI

Önerilen kurallara göre, bu yeni ve geniş yetkiler ancak Almanya’da kısa süre önce kurulan Ulusal Güvenlik Konseyi’nin “sistematik bir tehdit” tespiti yapması halinde devreye sokulabilecek.

Buna ek olarak, istihbarat servislerini denetleyen parlamenter komitenin de üçte iki çoğunlukla onay vermesi gerekecek.

Gazetenin aktardığına göre, hükümet sözcüsü, taslağın hayata geçirilmesi için yetkililerin “ön istişare sürecinde yoğun bir şekilde birlikte çalıştığını” belirtti.

BND’nin yetkileri, bu yılın başlarında da genişletilmişti. Almanya, federal seçimlerde yüzde 20’nin üzerinde oy alan muhalefetteki Almanya için Alternatif (AfD) partisinin bazı yapılanmalarını resmen “aşırılıkçı” olarak sınıflandırmış, bunun ardından istihbarata partiye yönelik daha kapsamlı izleme yetkileri tanınmıştı.