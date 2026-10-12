Almanya'da istifa depremi: Bakanlık ve parti liderliğini bıraktı

Almanya'da Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Baerbel Bas, hem bakanlık görevinden hem de merkez sol Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) eş genel başkanlığından istifa etme kararı aldı.

Bas, pazartesi günü yaptığı yazılı açıklamada, üvey kızının hayatını kaybetmesinin ardından yaşadığı yas süreci nedeniyle görevlerinden ayrılacağını duyurdu.

Kararına ilişkin açıklamasında Bas, "Üvey kızımın ölümünden sonra, yaşadığım acıyla başa çıkabilmek için zamana ihtiyacım olduğunu fark ettim" ifadelerini kullandı.

Almanya'nın sosyal güvenlik sisteminin önemli bir bölümünden sorumlu olan Bas, istifa kararında kendisine yönelik siyasi eleştirilerin de etkili olduğunu belirtti.

Son dönemde kamuoyu önünde giderek yoğunlaşan eleştirilere dikkat çeken Bas, bu açıklamaların bir bölümünün SPD'nin muhafazakâr koalisyon ortaklarından geldiğini ifade etti.

BAŞBAKAN YARDIMCISI KLINGBEIL'DEN TEPKİ

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı, aynı zamanda SPD'nin diğer eş genel başkanı olan Lars Klingbeil de Bas'a yönelik eleştirilere tepki gösterdi.

Klingbeil, yaptığı yazılı açıklamada, "Yas tuttuğu günlerde kendisine yönelik saldırılar uygunsuzdu. Bu kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Bas'ın ayrılık kararının ardından hem Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı hem de SPD eş genel başkanlığı için yeni isimlerin kimler olacağı henüz netlik kazanmadı.

Bas ise bakanlık ve parti yönetimindeki görevlerinden ayrılmasına karşın Federal Meclis üyeliğini sürdüreceğini bildirdi.