Almanya’da polis 12 yaşındaki kız çocuğunu vurdu

Almanya’nın Bochum kentinde 12 yaşındaki işitme engelli bir kız çocuğu, polisin düzenlediği operasyon sırasında vurularak ağır yaralandı.

Aile, çocuğun bir gün önce kaybolduğunu bildirerek acil ilaç tedavisine ihtiyaç duyduğunu, hasta ve işitme engelli olduğunu belirtmişti.

Arama çalışmaları sırasında kız çocuğunun, daha önce velayeti elinden alınmış olan sağır annesinin yanında bulunduğu tespit edildi.

Polis, sabahın erken saatlerinde anne ile çocuğun bulunduğu eve ulaştı ancak kapı açılmayınca çilingir yardımıyla daireye giriş yaptı.

Dairenin içini kontrol ettikleri sırada polis ekipleri, elinde iki bıçak bulunan 12 yaşındaki çocuğun ani saldırısıyla karşı karşıya kaldı.

Kız çocuğu, kendilerini duyamadığı için eve giren kişilerin polis olduğunu fark etmemişti.

POLİS ATEŞ AÇTI

Polisin aktardığına göre saldırı sırasında memurlar, kendilerini korumak amacıyla ateş açtı ve kız çocuğu vurularak ağır şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuğun durumunun kritik olduğu bildirildi.

Polisin bir çocuk karşısında silah kullanması Almanya’da tartışma yaratırken, olayla ilgili adli ve idari soruşturmalar başlatıldı.