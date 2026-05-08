Almanya’da rehine alarmı: Banka çevresi ablukaya alındı

Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletine bağlı Sinzig kentinde bir banka şubesinde rehine krizi yaşanıyor...

Alman polisi, sabah saatlerinden bu yana devam eden operasyonda özel harekât ekiplerinin de bölgeye sevk edildiğini açıkladı.

Alman basınında yer alan bilgilere göre olay, kent merkezindeki bir Volksbank şubesine para nakil aracının gelmesi sırasında başladı.

Para taşıma görevlisinin bankaya girdiği sırada kimliği henüz açıklanmayan bir kişinin şoförü tehdit ederek rehin aldığı belirtildi.

İddialara göre saldırganlar ile rehine durumundaki görevli, bankanın kasa bölümünde bulunuyor.

HELİKOPTERLER HAVALANDI

Olayın ardından banka çevresi tamamen güvenlik çemberine alınırken, kent merkezine girişler kapatıldı. Bölge üzerinde polis helikopterlerinin uçtuğu bildirildi.

Polis sözcüsü yaptığı açıklamada, “Şu an bankanın içinde birden fazla saldırgan ve rehine olduğu değerlendiriliyor. Rehinelerden biri para nakil aracı şoförü” dedi.

Yetkililer, operasyonun sürdüğünü ve durumun şu aşamada “statik” olduğunu ifade etti.

“VATANDAŞLAR İÇİN DOĞRUDAN TEHLİKE YOK”

Polis, güvenlik alanının dışındaki vatandaşlar için şu an doğrudan bir risk bulunmadığını açıkladı. Yetkililer ayrıca sosyal medyada yayılan doğrulanmamış bilgilere karşı uyarıda bulundu.

Şu ana kadar bankada kaç kişinin rehin tutulduğu ya da saldırganların silahlı olup olmadığı konusunda resmi açıklama yapılmadı.

Alman polisi, “taktik nedenlerle” olayın ayrıntılarının paylaşılmadığını belirtirken, saldırganların haber akışını takip ediyor olabileceği değerlendiriliyor.