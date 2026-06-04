Almanya’da Rusya tartışması: AfD, Moskova ile temasta

Almanya’da aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi’nin (AfD) üst düzey isimlerinden Markus Frohnmaier, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakın isimlerle görüşerek Kuzey Akım doğal gaz boru hattının yeniden devreye alınması çağrısında bulundu.

AfD’nin Federal Meclis dış politika sözcüsü Markus Frohnmaier, Rusya’nın St. Petersburg kentinde düzenlenen ekonomi konferansına katıldı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın AfD’ye söz konusu ziyaretlere karşı açık uyarıda bulunduğu belirtildi. Buna rağmen Frohnmaier’in konferansa katılması Berlin’de tartışma yarattı.

GAZPROM CEO’SU İLE GÖRÜŞTÜ

Frohnmaier, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazprom CEO’su Aleksey Miller ve Putin’in yatırım ve ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kirill Dmitriev ile görüştüğünü duyurdu.

Dmitriev, Miller ve Gazprom, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaş nedeniyle Batı yaptırımlarının hedefindeki isim ve kurumlar arasında yer alıyor.

Gazprom da Frohnmaier ile yapılan görüşmeyi doğruladı.

Frohnmaier, Miller ile yaptığı görüşmenin Kuzey Akım boru hattı ve Rus gazının Almanya’ya yeniden tam kapasiteyle ulaştırılması üzerine yoğunlaştığını söyledi.

Almanya’nın ciddi bir ekonomik gerileme içinde olduğunu savunan Frohnmaier, bunun temel nedenlerinden birinin yüksek enerji maliyetleri olduğunu belirtti.

Frohnmaier, “Bu nedenle Kuzey Akım’ın yeniden devreye alınması ve Rusya ile ticari ilişkilerin yeniden başlatılması dahil tüm seçenekler yeniden masaya konulmalı” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden önce Almanya’nın ham petrol ithalatının üçte birinden fazlası, doğal gaz ithalatının ise yarısından fazlası Rusya’dan karşılanıyordu.

Kuzey Akım boru hatlarının Eylül 2022’deki patlamalarla ağır hasar görmesi ve Berlin’in Rus gazına bağımlılığı azaltma politikası, Almanya’da enerji maliyetlerini artırdı.

Kuzey Akım 1 hattının iki borusu patlamalarda zarar görürken, Kuzey Akım 2’nin bir hattı sağlam kaldı. Ancak Almanya, 2021’de tamamlanan Kuzey Akım 2 projesini askıya aldığı için hat hiç faaliyete geçmedi.

AFD, RUSYA İLE İLİŞKİLERİN YENİDEN KURULMASINI İSTİYOR

AfD, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in Ukrayna’ya verdiği güçlü desteği eleştiriyor. Parti, Moskova ile ilişkilerin yeniden kurulması ve Rusya’dan enerji tedarikinin yeniden başlaması gerektiğini savunuyor.

Frohnmaier, Dmitriev ile görüşmesinin ardından yaptığı paylaşımda, “Birçok kişinin diyaloğa değil çatışmaya daha yakın durduğu bir dönemde, gerçek diyalog her zamankinden daha önemli” ifadelerini kullandı.

AfD, Almanya’da son dönemde anketlerde yükselişini sürdürüyor. Parti, özellikle doğu eyaletlerinde yapılacak seçimler öncesi güçlü bir sonuç almayı hedefliyor.

Saksonya-Anhalt ve Mecklenburg-Vorpommern’de yapılacak seçimler öncesinde AfD’nin Rusya ile enerji ilişkilerinin yeniden kurulması yönündeki çıkışları, Almanya’da dış politika ve enerji güvenliği tartışmalarını yeniden alevlendirdi.