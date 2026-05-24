Almanya’da Sovyet anıtları tartışması: Yeşiller’in önergesi komisyona gitti

Berlin’de Yeşiller Partisi, “Berlin’deki Sovyet anıtlarını tarihsel olarak sınıflandırmak ve siyasi araçsallaştırmadan korumak” başlıklı önergeyi eyalet parlamentosuna sundu.

Önerge, Kültür, Katılım ve Demokrasi Teşviki Komisyonu’na sevk edildi. Yeşiller, Berlin Senatosu’ndan Sovyet anıtlarına ilişkin kapsamlı bir konsept hazırlanmasını istiyor.

Önergede, Sovyet anıtlarının “canlı bir hafıza kültürü” içinde yeniden değerlendirilmesi ve siyasi amaçlarla kullanılmasının önlenmesi gerektiği savunuldu.

Yeşiller, söz konusu anıtların “tek taraflı biçimde Stalinist Sovyetler Birliği’nin tarih anlayışını yansıttığını” ileri sürdü.

ANITLARIN GELECEĞİ TARTIŞMA KONUSU

Önergede, anıtların mevcut hukuki statüsünün ve Almanya’nın savaş mezarlıklarını koruma yükümlülüklerinin dikkate alınacağı ifade edildi.

Buna karşın, anıtların yanına bilgilendirme panoları yerleştirilmesi, dijital anlatım formatları hazırlanması ve eğitim programları geliştirilmesi önerildi.

Yeşiller ayrıca, Kızıl Ordu’nun farklı halklardan oluşan yapısının daha görünür hale getirilmesini ve anıtların “siyasi istismarının” önlenmesine yönelik tedbirler alınmasını talep etti.

Metinde, Sovyet anıtlarının özellikle 8 ve 9 Mayıs anmalarında siyasi tartışmaların merkezine yerleştiğine dikkat çekildi.

Önerinin eleştirmenleri ise bu adımın, Nazi Almanyası’na karşı kazanılan zaferi ve Berlin’in Kızıl Ordu tarafından özgürleştirilmesini gölgeleyebileceğini savunuyor.

Önergeyi değerlendirecek Kültür Komisyonu’nda, daha önce Sovyet anıtlarına ilişkin düzenleme yapılmasını destekleyen eski İçişleri Senatörü Andreas Geisel de yer alıyor.

Komisyonda ayrıca, 2022 yılında Tiergarten’daki Sovyet Anıtı önünde bulunan tankların kaldırılmasını isteyen CDU’lu Stefanie Bung da bulunuyor.

BSW’DEN SERT TEPKİ

Önergeye en sert tepkilerden biri BSW milletvekili Alexander King’den geldi. King, Yeşiller’in girişimini “rövanşizm” olarak nitelendirdi.

King, Berlin’i Almanların ya da Yeşiller’in değil, Kızıl Ordu’nun özgürleştirdiğini belirterek, anıtlarda yapılacak değişikliklerin tarihsel hafızayı çarpıtacağını savundu.

Berlin’deki Sovyet anıtları, son yıllarda Ukrayna savaşı, Rusya ile ilişkiler ve Avrupa’da tarihsel hafıza tartışmaları ekseninde yeniden gündeme geliyor.

Yeşiller’in önergesi, anıtların yalnızca korunması değil, nasıl anlatılacağı ve hangi tarihsel çerçeve içinde değerlendirileceği konusunda yeni bir siyasi tartışma başlattı.