Almanya'dan İsrail'e 'kısmi' silah ambargosu... Berlin'in bu kararı ne anlama geliyor?

Gazze Şeridi’nin kademeli olarak topyekun işgal edilmesini öngören planın, İsrail Güvenlik Kabinesi tarafından kabul edilmesinin ardından Almanya’dan dikkat çekici bir karar geldi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Cuma günü yaptığı açıklamada, "İsrail’e yönelik gerçekleştirilen ve Gazze’de kullanılabilecek tüm silah ve askeri ekipman ihracatlarının askıya alındığını" duyurdu.

Merz, Alman hükümetinin artık “Gazze’de kullanılma ihtimali bulunan hiçbir askeri sistemin ihracatına onay vermeyeceğini” belirtti. Almanya’nın bu kararı, 'Berlin’in İsrail’e yönelik politikasında şimdiye dek alınan en net sınırlama adımı' olarak değerlendiriliyor.

Tel Aviv yönetiminin gece saatlerinde aldığı yeni askeri kararlar ve Gazze’ye yönelik işgal planı sonrası açıklama yapan Merz, İsrail’in hedeflediği sonuçlara dair şüphelerini şu sözlerle dile getirdi:

Bu koşullar altında, rehinelerin serbest bırakılması ya da Hamas’ın silahsızlandırılması gibi hedeflerin nasıl gerçekleştirileceği gittikçe belirsizleşiyor.

YARIM MİLYAR AVROLUK SATIŞ HEDEFTE

Almanya’nın kararından günler önce, hükümetin parlamentoya verdiği resmi yanıta göre, Berlin yönetimi 7 Ekim 2023 ile 13 Mayıs 2025 arasında İsrail’e toplam 485,1 milyon avroluk silah ihracatına onay verdi. Bu silahlar arasında mühimmat, radar sistemleri, iletişim ekipmanları ve zırhlı araç parçaları da bulunuyor.

Federal hükümet, sevkiyatların içeriğine dair detay vermekten kaçındı. Gerekçe olarak ise, Almanya Anayasa Mahkemesi'nin İsrail'in askeri kapasitesine dair bilgilerin gizli tutulmasına yönelik kararı gösterildi.

Ancak kamuoyunda artan baskı, Gazze’deki sivil kayıpların ve insani krizin büyümesi ve yardım kuruluşlarının bölgeye erişimde yaşadığı zorluklar, Berlin’i politika değişikliğine zorladı.

"TAM AMBARGO DEĞİL, KISITLI DONDURMA"

Öte yandan, Almanya’nın ambargosu, İsrail’e yönelik tüm silah satışlarını kapsamıyor. Gazze dışında kullanılabilecek, örneğin füze savunma sistemleri veya deniz platformlarına yönelik satışlar şimdilik muaf tutuldu. Ancak Gazze’de kullanılabilecek tüm yeni ihracat izinleri iptal edildi.

Merz, açıklamasında İsrail hükümetine de doğrudan çağrıda bulunarak, BM kuruluşları ve sivil yardım örgütleri dâhil olmak üzere tüm kurumlara 'tam erişim sağlanması' gerektiğini vurguladı.

Şansölye Merz, bu çerçevede, "İsrail hükümeti, bölgedeki sivillerin temel ihtiyaçlarını karşılamak konusunda her zamankinden daha büyük bir sorumluluğa sahiptir" dedi.

AVRUPA'DA 'AMBARGO DALGASINI' TETİKLEYEBİLİR

Almanya, İsrail’in en yakın Avrupa müttefiklerinden biri olarak uzun süredir savunma alanında stratejik destek sağlıyordu. Ancak son gelişmeler, bu ilişkinin ilk kez somut olarak sınırlandığını gösteriyor.

Berlin, hem iç kamuoyunun tepkisini hem de uluslararası hukuki riskleri dikkate alarak daha dikkatli ve seçici bir silah politikası izlemeye yönelmiş durumda.

Bu karar, Avrupa'daki diğer müttefik ülkeler için de örnek teşkil edebilir ve önümüzdeki süreçte İsrail’in uluslararası alandaki manevra alanını daha da daraltabilir.

ULUSLARARASI BASKI ARTIYOR

İsrail, şu anda Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde (UCM) 'soykırım' suçlamasıyla yargılanıyor. Öte yandan, Kasım 2024’te UCM, Başbakan Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle yakalama kararı çıkarmıştı.

Gazze’de 7 Ekim 2023’ten bu yana en az 54 bin 470 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail ordusunun Mart 2025’te yeniden başlattığı saldırılar sonucunda 4 bin 200’den fazla kişi öldü, 12 binden fazla kişi yaralandı.