Almanya'dan İsrail'e soğuk duş: İlhak planlarını reddediyoruz

Wadephul, Hindistan'a ziyareti öncesi havalimanında yaptığı açıklamada, "Almanya olarak Filistin halkının sürülmesi veya mülksüzleştirilmesi anlamına gelecek her türlü düşünceyi reddediyoruz" dedi.

Alman Bakan, Gazze'nin İsrail ile Filistin arasında iki devletli çözüm çerçevesinde gelecekte Filistin Devletinin parçası olabilmesi gerektiğini vurguladı.

Bunun Batı Şeria için de geçerli olduğunu kaydeden Wadephul, "Almanya, İsrail'in uluslararası hukuka aykırı ilhaklara yönelik her türlü düşüncesini reddetmektedir. İki devletli çözüm, İsrail ile barış içinde yan yana var olan bağımsız Filistin Devleti anlamına gelmektedir" ifadelerini kullandı.

Wadephul, Gazze'deki durumun hala büyük endişe kaynağı ve dramatik olduğunu sözlerine ekledi.