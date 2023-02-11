Almanya depremzedelere vize kolaylığı sağlamayı planlıyor

Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 20:18

Güncelleme: 11 Şubat 2023 - 20:18

Almanya İçişleri Bakanı Faeser Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada Almanya’daki Türk ve Suriyeli ailelere, afet bölgesindeki yakın akrabalarını barınmaları ve tıbbi tedavi görebilmeleri için bürokratik olmayan yollarla yanlarına almalarına imkan vermek istediklerini belirtti.

3 ay geçerli olacak ve hızlı verilecek vizelerin Almanya Dışişleri Bakanlığı ile mümkün kılacaklarını ifade eden Faeser, “Bu, acil durumda yardımla ilgilidir” dedi.

Daha önce Berlin Eyaleti Başbakanı Franziska Giffey, eyalet hükümetinin, kentte yakınları olan depremzedelerin Berlin'e gelebilmeleri için ülkeye giriş şartlarını ve vize alma koşullarını kolaylaştırma konusunda mutabık kaldığını ifade etmiş, bazı siyasetçiler de depremlerden etkilenenlerin Almanya'ya, yakınlarının yanına geçici bir süreliğine gelebilmelerinin sağlanmasını istemişti.