Almanya dil bilme şartını kaldırdı, imkanları kolaylaştırdı: 55 bin TL maaşla işçi arıyor!
Genç nüfusundaki yetersizlik gerekçesiyle 1960'lı yılların 'işçi göçü' politikasına dönüş yapan Almanya, yasa tasarısında kolaylığa gitti. Buna göre dil bilme şartı ve vatandaşlığa geçiş imkanını kolaylaştıran Almanya hükümeti, 55 bin liraya çalıştıracak işçi aradığını duyurdu.
Avrupa'nın süper devlerinden Almanya, genç nüfusundaki azalma nedeniyle işçi göçünü artırmaya yönelik çalışmalarını sürdüren adımlar attı. 1960'lı yılların 'işçi göçü' politikasına dönüş yapan Avrupa ülkesi, yasa tasarısını gevşetti.
Son olarak ülkeye gelen işçilerde zorunlu olan Almanca bilme şartını kaldıran ve vatandaşlığa geçiş imkanını kolaylaştıran yasa tasarısını duyuran Alman hükümeti, çeşitli birçok sektörde çalışacak binlerce işçi için sık sık ilan yayımlamakta.
İşte Almanya'da aranan yeni meslekler ve başvuru şartları:
- Hazırlanan yasa tasarısında işçiler için sağlanan tek kolaylık dil değil.
- Tasarı ile birlikte Alman vatandaşlığına geçiş de kolaylaşacak. 67 yaşının üzerinde olan vatandaşlar için test kaldırılacak.
- Vatandaşlık için gereken ikamet süresi 8 yıldan 5'e düşecek.
Yasanın 1-2 ay içerisinde onaylanıp yürürlüğe girmesi bekleniyor.
- Aşçı
- İnşaat işçisi
- Hemşireler, hasta ve yaşlı bakıcıları
- Kaynakçı
- İnternet teknolojisi
- Ağır Sanayi ve metal sanayi işçisi
- Gastronomi
- Eğitim
- Sağlık hizmetleri
- Çocuk yetiştiricileri
- IT teknisyenleri
- Metal ve ağır sanayi işçileri
- Gastronomi uzmanları
- Vasıflı işçiler
- İnşaat sektörü işçileri
- Elektrik ve elektronik mühendisleri ve işçiler
- Teknik ve mekanik
Sık sık işçi göçü alan Almanya'da, yukarıda yazılı sektörlerde nitelikli işgücü arandığı biliniyor. 18-45 yaş arası kişilerin başvurusuna açık olan bu sektörlerde, en düşük maaş asgari ücret olan 2 bin 100 Euro (yaklaşık 40 bin 194 lira) olurken en yüksek maaş ise 37 bin Euro (yaklaşık 708 bin 108 lira) olarak biliniyor.
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