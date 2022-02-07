Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yapacağı görüşme iptal edildi
Diplomatik kaynaklara dayandırılan haberlerde, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock’un Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bugün yapacağı görüşmenin zamanlamadaki zorluklar nedeniyle iptal edildiği ifade edildi.
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya-Ukrayna krizi devam ederken üç hafta içinde ikinci kez Ukrayna'yı ziyaret etti.
Baerbock’un ziyaret kapsamında Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelmesi bekleniyordu.
ZAMANLAMA BAHANE GÖSTERİLDİ
Diplomatik kaynaklara dayandırılan haberlerde, Baerbock’un Zelenskiy ile yapacağı görüşmenin zamanlamadaki zorluklar nedeniyle iptal edildiği ifade edilerek, Baerbock’un Zelenskiy yerine Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal ile görüşmesinin planlandığı aktarıldı.
Baerbock’un gerçekleştireceği görüşmelerde silah ihracatı konusunun üst sıralarda olması bekleniyor.
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