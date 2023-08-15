Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'u yolda bırakan uçak emekliye ayrılacak

Yayınlanma: 15.08.2023 - 13:13

Güncelleme: 15.08.2023 - 13:14

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'u Avustralya'ya götürmek için havalanan ancak arıza nedeniyle dün Abu Dabi'ye zorunlu iniş yapan Airbus 340-300 tipi uçağın hizmet dışı bırakılacağı bildirildi.

Alman Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, biri Bakan Baerbock'u taşırken arıza nedeniyle acil iniş yapan uçak olmak üzere iki Airbus 340-300 tipi uçağın mümkün olan en kısa zamanda emekli edileceği belirtildi.

Normal şartlarda söz konusu iki uçağın bu yılın sonbahar aylarında ya da 2024 başlarında hizmet dışı bırakılmasının planlandığı kaydedilen açıklamada, ancak arızadan sonra uçakların birkaç hafta içinde hizmet dışı bırakılacağı aktarıldı.

Avustralya'ya doğru yola çıkan Bakan Baerbock'u taşıyan uçakta kalkıştan birkaç dakika sonra arıza tespit edilmiş, uçak yaklaşık 2 saat tur atıp 80 ton yakıtı boşalttıktan sonra yerel saatle 05.33'te Abu Dabi'ye zorunlu iniş yapmıştı.

BENZER ARIZALAR, SON YILLARDA BİRÇOK ALMAN SİYASETÇİYİ MAĞDUR ETTİ

Bu uçak arızası, geçmişte birçok Alman siyasetçinin de uçak arızaları nedeniyle yaşadığı sorunları gündeme getirdi.

Politico internet sitesinin haberinde, yakın geçmişte uçak arızası nedeniyle seyahatleri sırasında sorun yaşayan önde gelen Alman siyasetçilere yer verildi.

Haziranda Savunma Bakanlığı heyetinin Nijer'i ziyaretinde 17 koltuklu küçük hükümet uçağının camı çatladı ve heyet ticari bir uçakla geri döndü.

Eski Savunma Bakanı Heiko Maas ve 40 kişilik heyetin 2019'da Mali'yi ziyaretinde uçağın iniş takımında meydana gelen hidrolik arızası nedeniyle Alman Hava Kuvvetleri yeni bir uçak göndererek bir gün sonra heyeti ülkeye geri getirdi.

Eski Kalkınma Bakanı Gerd Müller, 2019'da hükümet uçağı arızalandığı için Malavi'de mahsur kaldı ve başka bir ticari uçakla Zambiya'ya gitti. Arızalanan uçak tamir edilip bakanı almak için Zambiya'ya gitse de iniş takımında başka bir arıza olduğu için Müller ve heyeti ticari bir uçakla Almanya'ya geri döndü.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier 2019'da hükümet uçağıyla Afrika gezisi için yola çıktı ancak havalanmadan kısa süre önce uçağın lastiği patladığı için uçak geri döndü. Lastik değişikliğinden sonra Steinmeier aynı uçakla Afrika'ya gitti.

Başbakan Olaf Scholz 2018'de Maliye Bakanı olduğu dönemde, farelerin uçağın bazı kablolarını kemirmesinin ardından Endonezya'da mahsur kaldı. Scholz, Uluslararası Para Fonu toplantısının ardından Almanya'ya ticari bir uçakla dönmek zorunda kalırken heyetinin büyük bir kısmı uçak tamir edilene kadar Bali'de kaldı.

2018'de dönemin Başbakanı Angela Merkel'i Arjantin'de düzenlenen G20 toplantısına götüren uçak, Hollanda hava sahası üzerindeyken arızalandı. Uçak, iletişim sistemindeki arıza nedeniyle Almanya'ya dönerek Köln'e acil iniş yaptı. Merkel, zirveye ticari uçakla gitmek zorunda kaldı.