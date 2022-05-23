Almanya, doğal gaz için yönünü Batı Afrika'ya çevirdi

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 13:04

Moritanya ile Atlas Okyanusu'ndaki sahalarında ortak bir operasyon geliştirecek olan Senegal, "Avrupa pazarına LNG tedarik etmeye" hazır olduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Senegal Devlet Başkanı Macky Sall, 22 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Almanya'nın, söz konusu projelerde ortak çalışma yapmak için Senegal ile "yoğun" görüşmelerde bulunduğunu söyledi.

Senegal'in başkenti Dakar'da bir ortak basın toplantısında konuşan liderler, Ukrayna'daki savaş ve bunun enerji arzı üzerindeki etkisine değindi. Rus enerjisine oldukça bağımlı olan Almanya, bu projeden oldukça umutlu.

Senegal Devlet Başkanı, başlangıçta yılda 2,5 milyon ton sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve 2030'da 10 milyon olmak üzere Aralık 2023'te üretime başlamayı planladıklarını açıkladı. Senegal, bu sayede Avrupa pazarına LNG tedarik edebilecek.

Almanya ve Senegal, halihazırda birlikte yenilenebilir enerji ve enerji depolama projelerinde yer alıyor.