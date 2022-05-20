Almanya duyurdu: Tankları Temmuz'da teslim edeceğiz
Almanya Gepard uçaksavar tanklarını temmuzda Ukrayna'ya teslim etmeye başlayacak.
Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht ile Ukraynalı mevkidaşı Oleksiy Reznikov'un bugün bir görüşme gerçekleştirdi.
Almanya'nın "Gepard" (Çita) tipi zırhlı uçaksavar tankları Temmuz'da Ukrayna'ya teslim etmeye başlayacağı bildirildi.
Almanya, 15 Gepard uçaksavar tankının yanı sıra Ukrayna'ya 59 bin mermi gönderecek ve Ukraynalı askerlere eğitim verecek.
Savunma Bakanı Lambrecht, "Ukraynalı meslektaşım Reznikov ile bugün görüştüm ve Ukrayna'ya 59 bin mühimmat da dahil olmak üzere Gepard uçaksavar tanklarının Almanya'dan en hızlı şekilde teslim edilmesini arzuluyoruz. Gepard kritik altyapıyı korumak için önemli bir caydırıcı etkiye sahip. Şimdi ilk 15 Gepard'ın tam eğitimli ekiplerle temmuz ortasından itibaren harekete hazır olmasını sağlamak için birlikte çalışıyoruz" dedi.
Almanya'nın Ukrayna'ya toplam 50 Gepard teslim etmesi bekleniyor. Almanya ayrıca, Ukrayna'ya PzH 2000 tipi 7 obüs teslim edecek.
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