Almanya Ekonomi Bakanı, Rusya'ya karşı yaptırımların etkili olmadığını söyledi

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 10:28

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 10:28

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck, yaptırımlar konulu basın toplantısında konuştu.

Sputnik'in aktardığına göre Robert Habeck, üçüncü ülkelerin AB mallarını Rusya’ya tedarik ederek yaptırımları teğet geçmesini yasaklayan tedbirlerin etkinliğinin zayıf olduğunu söyledi.

Habeck, yaptırımlar kapsamındaki ihracat yasaklarının Rusya’ya karşı zafer kazandırmayacağını söyledi.

Habeck, “Söylemesi ne kadar acı ve ne kadar korkunç olursa olsun, Rusya’ya ancak savaş alanında diz çöktürebileceğimizi düşünüyorum” dedi.