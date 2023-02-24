Almanya Ekonomi Bakanı, Rusya'ya karşı yaptırımların etkili olmadığını söyledi

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Habeck, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde üretilen malların üçüncü ülkeler üzerinden Rusya’ya ihracatına yasak getirilmesinin Rusya’ya karşı zafer kazandırmayacağını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 10:28
Almanya Ekonomi Bakanı, Rusya'ya karşı yaptırımların etkili olmadığını söyledi
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Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck, yaptırımlar konulu basın toplantısında konuştu.

Sputnik'in aktardığına göre Robert Habeck, üçüncü ülkelerin AB mallarını Rusya’ya tedarik ederek yaptırımları teğet geçmesini yasaklayan tedbirlerin etkinliğinin zayıf olduğunu söyledi.

Habeck, yaptırımlar kapsamındaki ihracat yasaklarının Rusya’ya karşı zafer kazandırmayacağını söyledi.

Habeck, “Söylemesi ne kadar acı ve ne kadar korkunç olursa olsun, Rusya’ya ancak savaş alanında diz çöktürebileceğimizi düşünüyorum” dedi.


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