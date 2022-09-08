Almanya enerji krizi sebebiyle kömürden elektrik üretimini artırdı
Alman kamu otoriteleri tarafından açıklanan verilere göre, ülkede tüketilen elektriğin neredeyse üçte biri kömürle çalışan santrallerinden geldi.
Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından çarşamba günü yayımlanan geçici sonuçlara göre, 2022'nin ilk yarısında, Almanya'nın elektriğinin neredeyse üçte biri "Geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 17,2 artışla" kömürle çalışan elektrik santrallerinden geldi.
Destatis, "Almanya'nın enerji arzı için kömürden elde edilen elektriğin önemi artmaya devam etti" ifadelerini kullandı.
SANTRALLER ETKİNLEŞTİRİLDİ
Alman hükümeti, Rusya'dan gelen doğalgaz arzının kesilmesine tepki olarak, kömür veya petrolle çalışan elektrik santrallerinin yeniden etkinleştirilmesine izin vermişti.
Kömürle çalışan santrallerin ilk partisi kullanıma yeniden geçirilerek şebekeye bağlandı.
2030 HEDEFİ
İlgili düzenleme ilk adımda 2023 yılının başlarından kış mevsiminin sonuna kadar geçerli olacak.
Alman hükümeti, her ne kadar enerji krizi nedeniyle kömür kullanımına geçici olarak geri dönse de "2030 yılına kadar kömürden tamamen kurtulmayı" hedefliyor.
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