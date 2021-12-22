Almanya Federal Meclisi'nde 'omicron' alarmı
Savunma Komisyonu'nun toplantısına katılan milletvekillerinde Omicron ve Delta varyantı tespit edildiği öğrenildi.
Almanya Federal Meclisi'ndeki oturuma katılan bir milletvekilinde koronavirüsün Omicron varyantına rastlandığı bildirildi.
DELTA VE OMICRON VARYANTI
Alman Haber Ajansı'nın (DPA) haberine göre, Federal Meclis Savunma Komisyonu’nun 15 Aralık’ta düzenlenen ilk toplantısına, koronavirüs taşıyan iki milletvekili katıldı.
Haberde, milletvekillerinin toplantıya kadar koronavirüse maruz kaldıklarının bilinmediği ifade edilerek bir milletvekilinin Delta, diğerinin ise Omicron varyantını taşıdığı aktarıldı.
KIRMIZI UYARI VERİLDİ
Savunma Komisyonu Sekreterliği'nin daha sonra milletvekillerine yazı yazarak durumu bildirdiği ifade edilen haberde, bunun sonucunda toplantıya katılan çok sayıdaki milletvekilinin uyarı uygulamasının kırmızı uyarı verdiği aktarıldı.
Haberde, toplantıda milletvekillerinin taktıkları maskeleri, konuşma yaptıkları sırada yüzlerinden çıkardıkları kaydedildi.
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