Almanya İtalya'yı, Nazi savaş suçu mahkemeleri nedeniyle BM'ye dava etti

01 Mayıs 2022 Pazar, 15:42

Getty Images Uluslararası Adalet Divanı hakimleri

Almanya, İtalya'yı bu ülkede açılmaya devam Nazi savaş suçları mahkemeleri nedeniyle Birleşmiş Milletler nezdinde dava etti.

Uluslararası Adalet Divanı'na yapılan başvuruda, 2012'deki bir karara karşın İtalya'nın bu davalara izin vermeye devam ettiği kaydediliyor.

2012'deki söz konusu karar, Federal Almanya Cumhuriyeti'ne Nazi döneminde işlenen suçlar bağlamında dokunulmazlık veriyor.

Ancak Almanya o yıldan bu yana 25 davaya izin verildiğini açıkladı.

Bu davalardan bazılarında Almanya devleti, tazminat ödemeye mahkum edildi.

2008 yılında İtalya Yüksek Mahkemesi, Naziler tarafından 1944 yılında öldürülen 203 kişinin ailesine tazminat ödenmesine karar vermişti. 1 milyon Euro'luk o tazminat davasından bu yana iki ülke bu konuda karşı karşıya geliyor. Almanya ise savaşın bittiği 1945'ten bu yana milyarlarca Euro tazminat ödediğini savunuyor.

ALMANYA TEDBİR İSTEDİ

BM nezdindeki davanın yeni açılmasının sebebi ise İtalya mahkemesinin 25 Mayıs'ta alacağı bir karara dayanıyor.

Mahkeme, tazminat karşılığında Almanya devletinin, Roma'da bulunan bazı taşınmazlarına el koyulmasına ilişkin karar verecek.

Söz konusu binalar arasında, kültür, tarih ve eğitim merkezleri yer alıyor.Adalet Divanı'nın dava üzerinde karar vermesi yıllar alabilir. Ancak Almanya nihai karara dek, Roma'daki varlıklarının satışına tedbir getirilmesini talep etti. Hollanda'da bulunan Uluslararası Adalet Divanı, ülkeler arasındaki hukuki sorunlara bakıyor.