Enis Tiz'in hayatı araştırılıyor. Almanya’nın Bavyera eyaletine bağlı Kitzingen kentinde yapılan belediye başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda, Freie Wähler (Bağımsız Seçmenler) Partisi’nin adayı Dr. Enis Tiz, oyların yüzde 55,3’ünü alarak belediye başkanı seçildi. Peki, Almanya Kitzingen Belediye Başkanı Enis Tiz kimdir? Enis Tiz kaç yaşında, nereli?

ENİS TİZ KİMDİR?

Aachen doğumlu olan Tiz, hukuk eğitimini Würzburg Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Ceza hukuku alanında akademik çalışmalar yapmış ve Kitzingen Kaymakamlığı'nda imar ve inşaat hukuku biriminde görev almıştır. 31 yaşındaki genç siyasetçi, özellikle gençler ve kadınlara yönelik yürüttüğü çalışmalarla geniş bir seçmen desteği almış; oyların yüzde 55,3'ünü alarak seçimi kazanmıştır.