Almanya Mali'deki askeri faaliyetlerine devam edecek
Almanya, Batı Afrika ülkesi Mali'deki askeri varlığını Mayıs 2024'e kadar koruyacağını bildirdi.
Almanya’nın Mali’de askeri varlığını, geçiş dönemin sonu Mayıs 2024’e kadar koruyacağı bildirildi.
Almanya Savunma Bakanı Christine Anelle Lambrech, Malili mevkidaşı Albay Sadio Camara ile Mali’nin başkenti Bamako’daki görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.
Lambrech, ziyaretinin amacının iki ülke arasındaki işbirliğini teyit etmek olduğunu belirterek, Almanya’nın Mali’de askeri geçiş sürecinin sonu olan Mayıs 2024’e kadar askeri varlığını koruyacağını söyledi.
Almanya’nın Mali’deki Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu’nda görevli yaklaşık 1100 askeri bulunuyor.
Mali’de 2021 darbesiyle yönetimi ele geçiren Yarbay Cumhurbaşkanı Assimi Goita'nın Rusya ile yakınlaşması Batılı ülkelerin tepkisine neden olmuştu.
Fransa, 17 Kasım 2022'de Rus Wagner paralı askerlerinin bölgedeki varlığını gerekçe göstererek kalkınma yardımlarını askıya almıştı.
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