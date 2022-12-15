Almanya Başbakanı Scholz'dan İran'a tepki: Yaptıkları kabul edilemez

15 Aralık 2022 Perşembe, 14:23

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Brüksel’de Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesinde konuştu.

Olaf Scholz, İran’daki gelişmelere ilişkin, "İran hükümetinin yaptığı kabul edilemez. Kim kendi halkına ateş eder? İran hükümeti bunu yapıyor" ifadelerini kullandı.

AB Liderler Zirvesi’nde Ukrayna ile dayanışma içinde olduklarını yeniden ifade edeceklerini aktaran Scholz, Ukrayna’daki enerji altyapısının eski hale getirilmesi konusunda mali ve insani yardımları ele alacaklarını vurguladı.

Scholz, enerji fiyatlarına üst sınır getirilmesi konusunda ortak bir çözüm bulmayı hedeflediklerini dile getirerek, bu konuda anlaşmaya yakın olunmasının iyi bir haber olduğunu sözlerine ekledi.