Almanya'daki darbe girişiminde yeni iddia: Heinrich, Rus diplomatlarla görüştü
Almanya'da parlamentoya "darbe" planlamakla suçlanan ve Alman makamları tarafından tutuklanan aşırı sağcı grubun elebaşı Heinrich XIII Prens Reuss'un, Rus diplomatlarla bir araya geldiği ileri sürüldü.
Almanya'da geçtiğimiz haftalarda parlamentoya darbe planlamakla suçlanan ve tutuklanan Heinrich XIII Prens Reuss'un başını çektiği olayda yeni iddialar ortaya atıldı.
The Wall Street Journal'ın aktardığına göre Alman yetkililer, Parlamento'ya silahlı saldırı planladığı iddiasıyla bir ay süren soruşturmanın ardından 24 kişiyle birlikte tutuklanan Heinrich'in Leipzig kentindeki "Rus başkonsolosluğuyla temasa geçtiğini" ve "bir Rus vatandaşı için düzenlenen resepsiyon sırasında diplomatlarla görüştüğünü" söyledi.
Bir Rus elçilik yetkilisi, Moskova'nın herhangi bir diplomatik temsilcisinin Almanya'daki "darbecilerle" ya da "terör örgütleri" ile temaslardan haberdar olduğunu reddederek, konsolosluktaki toplantıya ilişkin sorulara yanıt vermedi.
SORUŞTURMA 2021 KASIM'DA BAŞLADI
Soruşturmanın bazı detayları hakkında bilgi alan müfettişler ve milletvekilleri, "Şüpheliler arasındaki iletişimin daha sonra müfettişler tarafından dinlenmesi, Rusların herhangi bir destek sağladığına dair herhangi bir kanıt sağlamadı, ancak Heinrich, Vitalia adında bir Rus vatandaşı olan kız arkadaşı aracılığıyla konsoloslukla temasa geçti" dedi.
Soruşturmanın geçen yıl Kasım ayında başladığını belirten yetkililer, yüzlerce telefon, bilgisayar, sosyal medya kanalları, banka hesapları ve işlemlerinin yanı sıra diğer gizli gözetim önlemlerini de dinlediğini belirterek, Heinrich XIII Prens Reuss'un Almanya'nın doğusundaki Thüringen eyaletindeki şatoya benzeyen küçük evini "darbecilerin buluşma yeri" olarak kullandığını aktardı.
İNFAZ LİSTELERİ HAZIRLANDI
Gazeteye konuşan yetkililer, Alman parlamentosunu basarak ve önde gelen politikacıları tutuklayarak ya da öldürerek yapacakları darbeyi planlamak için "ezoterik öğretiye ve astrolojiye başvurduklarını" söyledi. Yetkililer, darbecilerin siyasi liderler, gazeteciler ve diğer kamuya mal olmuş kişilerin isimlerini içeren "listeler" hazırladıklarını söyledi.
Yetkililer, yüzlerce silah ve büyük bir mühimmat zulası ele geçirdiği, bazıları yasal yollardan elde edilmiş olan silahlar arasında tüfekler, tabancalar ve yaylar bulunduğunu kaydetti. Ayrıca aramalarda az miktarda altın ve gümüşün yanı sıra bir miktar da yasaklı uyuşturucu da bulunduğu ifade edildi.
Yetkililer, darbecilerin topladıkları bağışlarla Almanya'daki silahlı ayaklanma sonucunda elektrik ve iletişim ağlarının kesilmesi halinde kullanmayı planladıkları uydu telefonları, elektrik jeneratörleri ve karavanları satın aldıklarını açıkladı.
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