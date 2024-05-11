Almanya parktaki bu görüntüleri konuşuyor: 'Wehrmacht araçlarına benzeyen bir konvoy...'

Yayınlanma: 11.05.2024 - 13:13

Güncelleme: 11.05.2024 - 13:13

Almanya'nın Saksonya eyaletinde yer alan Hoyerswerda kenti yakınlarındaki parkta Wehrmacht (Nazi Almanyası Kara Kuvvetleri) üniforması giyen bir topluluk görüldü.

Grubun içerisinde yer alan insanların giydiği üniformaların üzerinde gamalı haç peçinin geçici olarak bantlandığı belirtildi.

BILD'e konuşan bir görgü tanığı, “Çoğunluğu erkekti, birkaç kadın vardı ama aralarında gençler de vardı. Bazıları Nazi sembollerini bantlamıştı, bazıları ise görünür şekilde taşıyordu” ifadelerini kullandı.

Başlangıçta 40 kadar kişi olduğu söylenen grup, “Radeberg kasabasından asker arkadaşları” olduklarını savundukları kaydedildi. Parkta bir bira içtikten sonra bazılarının alandan uzaklaştığı belirtildi.

Ancak, yaklaşık 20 kişinin daha parkta vakit geçirdiğini belirten görgü tanığı, “İçlerinden birinin yanında bir Alman çoban köpeği vardı ve bir kılıf taşıyordu. İçinde silah olup olmadığını göremedik. Ama korkutucuydu” dedi.

Görlitz polis karakolunda ifade veren bir tanığın söylemlerine göre, “Wehrmacht araçlarına benzeyen araçlardan oluşan” bir konvoy öğle saatlerinde Bernsdorf'tan Hoyerswerda'ya doğru ilerledi.

Polis sözcüsü Anne Wieland, “Giysilerinde anayasa karşıtı semboller taşıyan birkaç kişinin bir kamyonun arkasında olduğu söyleniyor” dedi.

Ancak, grup içinde kimsenin kimliğinin tespit edilemediği, daha sonra bir devriye ekibinin “tarife benzer bir araç topluluğu” gördüğü ifade edildi.

Wieland, “Araçta bulunan kişilerin hiçbiri anayasa karşıtı bir sembol ya da yasaklanmış başka bir şey taşımıyordu” dedi.

Toplulukla ilgili re'sen soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.